يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش YALLA ONLINE





وشهد دور 16 ، وداع الاتحاد البطولة على يد الفتح ، الذي قلب الطاولة بهدفين مقابل هدف ، بجانب عبور مثير للأهلي أمام الفيحاء ، وتخطي الوحدة عقبة الرائد بصعوبة.





هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.





كما ستشهد لقاءات الجمعة أيضا مواجهة تجمع بين الاتفاق وأحد في تمام الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.





يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الفيصلي، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





وتقام مباراة الهلال والفيصلي على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات المسابقة السعودية.





وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من بطولة الكأس بعد تخطيه لفريق الجبلين بنتيجة 4-2، بينما تأهل الفيصلي على حساب نجران بعد الفوز بنتيجة 3-1، بمواجهات دور الـ32.





موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة، و07:50 بتوقيت الرياض.





القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين