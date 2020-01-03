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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:55 م
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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي
مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي
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ينتقل نادي الهلال إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية لخوض اختبار قوي أمام الفيصلي في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وتأتي مباراة الهلال اليوم في ظل الرغبة القوية من جانب الزعيم في العودة من جديد لتقديم العروض الممتعة والأداء القوي، وهو ما ظهر في مواجهة العدالة الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين والفوز بسباعية نظيفة، سجل منها الفرنسي بافتيمبي جوميز ثلاثية "هاتريك".

الهلال بات قويا للغاية بعدما عاد من مبارياته القارية والعالمية فقد أنهى عام 2019 متوجا ببطولة دوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق بعد الانتصار في المباراة النهائية على أوراوا ريد دياموندز الياباني، ثم تحقيق المركز الرابع في بطولة العالم للأندية التي أقيمت بقطر في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

ربما تكون مباراة الفريقين اليوم هي حلقة جديدة ونقطة تحول أخرى في بطولة مهمة يرغب الهلال وكذلك الفيصلي في الظفر بها في عام 2020 لتكون البداية رائعة، فهو لقاء بين صاحب المركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين "الهلال" وصاحب المركز الثامن "الفيصلي".

مشوار الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين:

الهلال بدأ مبارياته في كأس خادم الحرمين الشريفين للنسخة 2019 -2020 بالفوز على نظيره عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحسم مواجهته الثانية في دور الـ 32 بالتغلب على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان فإن الهلال يسير بخطى جيدة بعض الشئ فهو يأتي في المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر، لكن الزعيم تتبقى له مباراتان مؤجلتان وفي حال حقق خلالهما الفوز سيتصدر جدول الدوري.
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