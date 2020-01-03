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بفستان "فوق الركبة".. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة درة، على مشاركة محبيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير  "إنستجرام".

حيث نشرت درة صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان باللون الأبيض،يتسم بوجود أكمام طويلة، وارتدت هاف بوت باللون الأسود، وبدت بتسريحة الشعر الذيل حصان، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيها.

وعلقت على الصورة قائلة :"النجاح رحلة وليس وجهة".

وفي سياق آخر عُرض لدرة مؤخرًا على قناة"cbc" مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،نيكولا معوض، أشرف زكي، حازم سمير،إسلام جمال،من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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درة

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