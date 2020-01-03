قفزة في أسعار الذهب مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط





صعدت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوي في 4 أشهر مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.









وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز: ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“





وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية، وكان مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة إلى 1543.30 دولار للأوقية.





وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو اثنين بالمئة في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.





وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.





وسجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8 بالمئة إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.





وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.