Advertisements
Advertisements
Advertisements

قفزة في أسعار الذهب مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:11 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

صعدت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوي في 4 أشهر مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني  قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.


وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز: ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر  عند 1543.66 دولار للأوقية، وكان مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو اثنين بالمئة في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وسجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8 بالمئة إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

أخبار تهمك

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 12 ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 15 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 20 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ أقل من ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع لأدنى مستوياته فى نحو 17 شهرا

عاجل.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار بفعل تحسن الأحوال التجارية

الذهب يسجل أدنى مستوي في 2019 عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب ترتفع عالميا اليوم الجمعة 12-7-2019.. و"الأوقية" تتخطى 1400 دولار

ارتفاع جديد فى اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 20/9/2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status