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مستشار وزير السياحة السابق: مصر بأكملها أصبحت مقصدا سياحيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:03 م
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البطوطي
البطوطي
رقية جمال
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قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، إن مصر بأكملها أصبحت مقصدا سياحيا وجاهزة لاستقبال السائحين، وليس القاهرة فقط، كما ذكرت مجلة "بلومبرج بيزنس ويك".

وأضاف أن العنصر البشري في مصر، أصبح أفضل، ولكننا بحاجة لتدريب أكثر للعنصر البشري.

وتوقع "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تضاعف عدد السائحين القادمين لمصر عام 2020، نتيجة تولي وزير الأثار الدكتور خالد العناني، مهام وزير السياحة، وهذا أمر في منتهى الذكاء، لكون السياحة والطيران والآثار جزء واحد.

وتابع أن الآثار كانت أحد عوامل الجذب السياحي لمصر، خلال الفترة الماضية، وأن بعض السائحين في المطار، تحدثوا عن أن مصر بها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، سوف تفتتح، وهي محطة بنبان وهي عامل جذب للسياح لا يمكن تخيله، مشددًا على أن عام 2020 عام الخير، حيث سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم أجمع.
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