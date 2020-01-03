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غدًا.. عرض أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير" على "cbc"

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:23 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "CBC" غدًا في عرض أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب.

وتدور أحداث مسلسل " الأخ الكبير"،إطار اجتماعي ودرامي حول شاب فقير يعيش في حي شعبي بمنطقة بولاق أبو العلا ، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

وينتمى مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ45 حلقة، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح،وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، والمسلسل بطولة محمد رجب،هبة مجدي،آيتن عامر،أشرف زكي،عبير صبري،دينا فؤاد،محمود حجازي، محمد عز،رندا البحيري، إيهاب فهمي،حمادة بركات، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

وفي سياق آخر، عرض للفنان محمد رجب مؤخرًا مسلسل " علامة استفهام"،وهو بطولة محمد رجب، جيهان خليل،ميرهان حسين،إدوارد، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة،والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي، والمسلسل تم عرضه في رمضان الماضي .
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