مقتل قاسم سليماني.. يهوي بمؤشرات البورصات الأوروبية في المستهل

تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية على مطار بغداد، ليتعهد الزعيم الإيراني الأعلي علي خامنئي برد قاس.



