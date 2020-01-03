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مقتل قاسم سليماني.. يهوي بمؤشرات البورصات الأوروبية في المستهل
الجمعة 03/يناير/2020 - 11:53 ص
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وكالات
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تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية على مطار بغداد، ليتعهد الزعيم الإيراني الأعلي علي خامنئي برد قاس.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.6 بالمئة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا وبنسب دارت بين 0.4 بالمئة و1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4 بالمئة.
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