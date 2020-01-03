احتفالًا بعيد ميلادها.. محطات في مشوار ندى عادل الفني

تحتفل الفنانة ندى عادل، اليوم الجمعة الموافق 3 من يناير، بعيد ميلادها، بعد أن أثبتت نفسها في الوسط الفني، وقدمت أدوار عديدة، منها الكوميدي، ومنها الدرامي، ومنها السينمائي، حيث أصبحت فنانة متألقة لدى جمهورها .



وفى هذا التقرير يستعرض لكم "الفجر الفنى" ،أبرز المحطات للفنانة ندي عادل خلال مشوارها فى الوسط الفني:



نشأتها



ولدت الفنانة المصرية الشابة ندي عادل، في القاهرة عام 3 يناير 1989م، و درست المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت الظهور في السينما سنة2006 في مسلسل" سوق الخضار"، مع خيرية أحمد وفيفي عبده، وأكملت مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في بعض المسلسلات التلفزيونية .



ندى عادل تجتاح الوسط الفني بعد مشاركتها في بطولة مسلسل" سوق الخضار"



حيث شاركت الفنانة ندى عادل، في مشاركة دور مسلسل "سوق الخضار"، بطولة فيفي عبده، حيث كان أول أعمالها في سنة 2006 .



وعند تميزها في دورها، قام المخرج مدحت السباعي بترشيحها في مسلسل" قضية نسب"، برفقة الفنان عزت أبو عوف، من نفس هذا العام أيضًا، حيث تميزت في تقديمه بأنسب صورة .



وعن الافلام التي شاركت فيها

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قامت بالمشاركة في بطولة فيلم "الماجيك"، مع الفنان عمرو عابد، كريم قاسم، وأحمد حاتم، وفيلم "أوقات فراغ"، بطولة الفنان أحمد حاتم، راندا البحيري وفيلم "بشتري راجل"، للفنان محمد ممدوح، نيللي كريم، وفيلم "قط وفار"، بطولة محمود حميدة، محمد فراج، فيلم "مولانا"، بطولة الفنانة درة، عمرو سعد، ريهام حجاج .



ومن المسلسلات التي شاركت فيها

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‏ شاركت الفنانة رحمة حسن، في أول بطولة لها في مسلسل درامي " قلب إمرأة"، مع المخرج مجدي أبو عميرة والفنانة إلهام شاهين، ومسلسل" الدالي" بطولة نور الشريف، وسوم بدر، مسلسل" اللص والكتاب" سامح حسين، حسن حسني، مسلسل" العار" بطولة مصطفى شعبان، وعفاف شعيب، مسلسل" الريان" بطولة خالد صالح، باسم سمرة .

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الفنانة ندي عادل تحتل السوشيال ميديا بعد مشاركتها فى بطولة مسلسل"حواديت الشانزلزية":





وتجسد الفنانة ندي عادل شخصية"سارة"، دور مطربة في حقبة الخمسينيات، وكانت تشتهر في هذه الفترة وعملت في تياترو ليالي الأنس، وتمر بعلاقة حب بينها وبين إياد نصار .