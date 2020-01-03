منقذ فتاة المنصورة من التحرش: خلعنا أحزمة البناطيل وحاوطناهم (فيديو)

روى سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش الجماعي، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يجلس مع أصحابه، وتفاجئوا بوجود فتاتين وحولهم عدد كبير من الشباب، معقبًا: "كان في تجمع غير عادي حول الفتاتين".





وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم حاولوا الدفاع عن الفتاتين ولم يتمكنوا في البداية من كثرة التجمعات، حتى خلعوا "أحزمة البناطيل"، وحجزوا على البنات هو وأصدقائه حتى يبعدوا الشباب عنهم، مشيرًا إلى أن الفتاتين حاولوا الاحتماء داخل محل اتصالات، ولكن صاحب المحل أخرجهم خوفًا على محله من التجمعات، فدخلوا في مدخل عمارة العمارة المتواجد بها المحل.



