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الرئيس أردوغان.. الراعي الرسمي للبطالة في تركيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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ارتفعت معدلات البطالة بتركيا، خلال العام المنصرم 2019، لتتجاوز الـ26% ما يقدر بـ4.6 مليون عاطل وهو الرقم الأعلى الذى تحصده تركيا فى تاريخها.

وفى ظل سياسات طاردة للاستثمارات انخفض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار دولار العام الماضى مما يربك الحكومة التركية، وهو ما دفع باقتصاد البلاد لمرحلة حرجة، فى الوقت الذى وصل إجمالى حجم الدين الخارجى المستحق 453 مليار دولار منها 119 مليار دولار ديون مستحقة للدفع فى أجل قصير.

وبلغ مجموع الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص فى 2019 نحو 334 مليار دولار، كما يصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون لمستحقة على القطاع الخاص، إلى 90 مليار دولار، فى وقت يصل إجمالى ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.

وفى ذات الإطار قال موقع تركيا الآن، إن الشركات التركية، التي كانت تحقق أرباحًا قبل نقلها إلى صندوق الثروة السيادى التركى، بدأت تحقق خسائر فادحة، لافتا إلى أن المؤسسات الأكثر قيمة فى تركيا، والأراضي والشركات العملاقة التابعة للأمة، تم نقلها إلى صندوق الثروة السيادى التركي، المرتبط مباشرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في فبراير 2017، وفي العام 2018 عين الرئيس التركي أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق نائبًا له.

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