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الأهلي يكشف موعد سفر بعثة الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم والعودة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:44 ص
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وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.



يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 من ذات الشهر في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي زيمبابوي في اليوم التالي للمباراة على أن تصل إلى القاهرة في الموعد السابق ذكره.



يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول بمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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