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عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى زيمبابوي فجر الثلاثاء

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:43 ص
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عبد الحفيظ وعدلي
عبد الحفيظ وعدلي
علي نبوي
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حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري بالفريق فجر الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق هناك؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري في مدينة بولاوايو.



ويرغب عبد الحفيظ وعدلي في الاطمئنان على إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء قبل وصول البعثة إلى زيمبابوي .



وتشهد رحلة عبد الحفيظ وعدلي إلى زيمبابوي الهبوط ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي وبعدها ترانزيت أخر في لوساكا بزامبيا قبل الوصول إلى العاصمة هراري ومنها إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء.



وكان الجهاز الفني للأهلي قد حدد فجر الأربعاء المقبل موعدًا للسفر إلى زيمبابوي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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عبد الحفيظ وعدلي

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