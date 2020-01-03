استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-1-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 812.71 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 47.46$ 71.812 سعر الذهب عيار 22 43.51$ 64.948 اسعار الذهب عيار 21 41.53$ 61.996 اسعار الذهب عيار 18 35.60$ 53.139 سعر الذهب عيار 14 27.69$ 41.330 سعر الذهب عيار 12 23.73$ 35.426 اسعار أوقية الذهب 1.476$ 2.203.471 اسعار جنيه الذهب 332.25$ 495.971 اسعار كيلو الذهب 47.463$ 71.851.290





اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان







