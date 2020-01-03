اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-1-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.46$
|
71.812
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.51$
|
64.948
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.53$
|
61.996
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.60$
|
53.139
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.69$
|
41.330
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.73$
|
35.426
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.476$
|
2.203.471
|
اسعار جنيه الذهب
|
332.25$
|
495.971
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.463$
|
71.851.290
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
2
يناير
|
41.552
|
53.424
|
62.329
|
71.231
|
1
يناير
|
41.317
|
53.122
|
61.977
|
70.829
|
31
ديسمبر
|
41.457
|
53.544
|
62.186
|
71.069
|
30
ديسمبر
|
42.457
|
54.404
|
62.352
|
72.069
|
29
ديسمبر
|
42.112
|
54.145
|
62.394
|
72.258