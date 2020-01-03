خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر





وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة إف سي مصر المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من مباريات الدوري العام.وأضاف أن النيجيري أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي امس وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة بمباراة إف سي مصر.ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت عقب انتهاء المران الرئيسي الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لخوض المباراة العاشرة في الدوري.ويمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.