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"القومي لذوي الهمم": نمثل 11% من المجتمع.. ونطالب بتغيير الصورة الذهنية

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:35 ص
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الدكتور أشرف مرعي
الدكتور أشرف مرعي
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهمم، إن المجلس يستهل أنشطته السنوية بالاحتفال بمولد الفرنسي لويس برايل، الذي كان يعاني من إعاقة بصرية وتمكن أثناء بحثه عن المعرفة والتعلم من التوصل للغة برايل لذوي الإعاقة البصرية منذ أكثر من مائتي عام.

وأكد "مرعي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن هناك 11% من أبناء مصر من ذوي الإعاقة، ولا بد أن نغير الصورة الذهنية عنهم، ونلقي الضوء على ما لديهم من إمكانيات بمساعدة الإعلام.

وتابع المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهمم، أننا نفخر بإتاحة التصويت بطريقة برايل في الاستفتاء على الدستور، عن طريق نشر الوعي وتطبيق القانون وتوفير التطبيقات المختلفة ستكون الحياة أيسر لذوي الإعاقة وخاصة الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أن قانون ذوي الإعاقة متميز جدًا لأنه يشمل كافة الحقوق في كافة المجالات، مشددًا على ضرورة إلقاء الضوء أكثر على حقوق ذوي الإعاقة والجري خلف تفعيلها، موضحًا أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات لنشر التوعية ورسم السياسات وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، ويستهدف بناء قدرات ذوي الإعاقة.
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