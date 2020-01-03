بعد اغتياله.. من هو قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا بصواريخ "كاتيوشا"صباح اليوم؟

تصدر قاسم سليماني "ترند" جوجل، بعدما أعلن البنتاجون عن اغتياله صباح اليوم الجمعة الموافق 3/1/2020، في ضربة أمريكية، قرب مطار بغداد، بأوامر من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.





تأكد مقتل قاسم سليماني





وأكد الحرس الثوري مقتل قاسم سليماني برفقة نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية.





اغتيال قاسم سليماني





وقالت ميليشيات الحشد الشعبي: " اغتالت أمريكا قاسم سليماني ومعه 5 من أضائنا واثنين من الضيوف، بعد استهداف القوات الجوية الأمريكية لعرباتهم، المتواجدة بقرب مطار بغداد".





هاجم الدبلوماسيين الأمريكيين





وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أسباب اغتيال قاسم سليماني، قائلةً: "كان يعمل بنشاط ودأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".





قتل أفراد من القوات الأمريكية





وأضافت: "سليماني وعناصر فيلق القدس مسئولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف، وتلك الميليشيات الإيرانية كانت قد شنت هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدى الأشهر القليلة الماضية".





أسباب مقتله





وتابعت: "سليماني كان قد أعطى الضوء الأخضر للهجمات التي قام أنصار الحشد الشعبي بتنفيذها على السفارة الأمريكية في بغداد".





الميلاد والنشأة





ولد قاسم سليماني في الـ11 من مارس 1957، في قرية "قَنات مَلِك" أحد ضواحي مدينة رابر بمحافظة كرمان في إيران.





نجاح الثورة الإيرانية





عمل قاسم سليماني في منظمة المياه، وبعد نجاح الثورة في إيران التحق بفيلق الحرث الثوري الإيراني أوائل عام 1980.





قائد فيلق





شارك سليماني في الحرب العراقية الإيرانية منذ بدايتها وقاد فيلق 41 التابع لمحافظة كرمان خلال الحرب.





من أهم 10 قادة





ترقى قاسم سليماني ليصبح واحدًا من بين عشرة قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود.





قائد قوة القدس





عُين قائداً لقوة قدس في الحرس الثوري خلفًا لأحمد وحيدي في 1998، وفي الـ24 من يناير 2011، وتمت ترقيته من رتبة عقيد إلى لواء.





مخطط سليماني في المنطقة العربية





امتدت أصابع قاسم سليماني خلال السنوات الماضية، إلى جبهات عدة بهدف العمل على تعزيز نفوذ طهران في دول عربية عدة، تشمل العراق وسوريا واليمن ولبنان.





ارتباطه بالإرهاب





وظل اسم سليماني لصيقًا بدوائر ميليشيات الإرهاب في عدد من دول العالم، على بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





الحرس الثوري الإيراني





انضم الجنرال سليماني، الذي كان آنذاك شابا ينحدر من عائلة فقيرة في جنوب شرق إيران، عام 1979 إلى الحرس الثوري، قبل أن يقاتل في الحرب العراقية ال إيران ية خلال الثمانينيات، وفي 1998 برز اسمه بشكل أكبر، حين جرى تعيينه قائدا لفيلق القدس.





اغتال المعارضين





ولم تقتصر أدوار سليماني على الجبهات والمعارك فقط، وإنما أسندت إليه كذلك أدوار سياسية أخرى، مثل سحق عدد من التظاهرات السلمية في إيران ، وتنفيذ اغتيالات ضدد معارضين إيران يين في الخارج.















