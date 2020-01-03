رميا بالرصاص.. تاجر ينفذ حكم الإعدام في زوجته بالقليوبية

وتبين أن المتهم اصطحب أبنائه لأحد أقاربه واستغل عدم وجودهم في الشقة ونفذ حكم الإعدام في زوجته بسلاح خرطوش أعده للجريمة وفر هاربا حتى ألقت الشرطة القبض عليه.



وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إخطارا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بسماع صوت إطلاق عيار ناري من داخل شقه بالطابق السادس بعقار في شارع أحمد قاسم متفرع من ميدان الشجرة.



وأخطر اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورجال المباحث وبالفحص تبين وجود المدعوه "س. خ. ي" 25 سنة ربة منزل جثة هامدة مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم.





وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وبالتحري عن الواقعة تبين قيام زوج المتوفية "ر.ع.ح" 27 سنة تاجر أقمشة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجيه بينهما لشكه في سلوكها حدث على إثرها مشادة كلامية بينهما واصطحب أبنائه لدى أحد أقاربه والعودة عقب ذلك وقام بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته أحدث به إصابتها التي أودت بحياتها وفر هاربًا.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم من داخل الشقة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار.





وبسؤال كل من شقيق المتهم "مجدي. ع. ح" تاجر أقمشة ومقيم الزيتون القاهرة وعم المتهم "سامي. ح. ع" تاجر أقمشة قررا بقيام المتهم بالانتقال رفقة المتوفية من أصل إقامته بمحافظة القاهرة إلى العنوان المشار إليه منذ حوالي سنة وأنه غير متزن نفسيًا وتنتابه نوبات عصبية من وقت لآخر وأنه دائم الخلاف مع زوجته المتوفاة بسبب شكه في سلوكها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.