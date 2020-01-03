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مانشستر يونايتد يخطط لضم صفقة مدوية

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عن اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع مهاجم سيلتيك، الفرنسي أودسون إدوارد، في يناير لتعزيز الخط الأمامي.

 

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الشياطين الحمر أعجبوا بالمستويات التي قدمها صاحب الـ 21 عامًا هذا الموسم، بعدما سجل 12 هدفًا في 16 مباراة لعبها مع سيلتيك في الدوري الاسكتلندي.

 

ويتطلع النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، للتوقيع مع مهاجم صريح، حيث عانى الفريق بسبب عدم تعويض البلجيكي روميلو لوكاكو بالشكل المطلوب.

 

وأكملت صحيفة ديلي ميل، أن اليونايتد يعتقد أن إدوارد هو الشخص المناسب لتقوية هجوم الفريق وزيادة فعَّاليته.

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