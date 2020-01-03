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شرط الإسماعيلي للعفو عن باهر المحمدي

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:17 ص
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باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد الصو
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طالب مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمثول للتحقيق في النادي ومحاولة إنهاء الأزمة التي أُثيرت مؤخرًا.

وكان المحمدي، رفض الخضوع لجلسة التحقيق الأولى بعدما أصدر تصريحات نارية ضد مجلس الإدارة وإعلان الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر مجلس الدراويش، توقيع عقوبة مالية تُقدر بمبلغ 200 ألف جنية على اللاعب بعد رفض التحقيق، بالإضافة إلى إستمرار توقيع الغرامات والعقوبات في حال عدم الحضور للتدريبات.

وتواصل بعض من مسؤولي الإسماعيلي، خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالخضوع للتحقيق في المرة الثانية، مع وعده بإلغاء العقوبة الموقعة بسبب التحقيق الأول، مع إيجاد حلول لإرضاء جميع الأطراف وعودة الأحداث لطبيعتها.

واعترض المحمدي، على سياسة إدارة النادي وطريقة التعامل، ليقرر مقاطعة التدريبات وإعلان الرحيل في الشتاء للدوريات الخليجية.
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راو باهر المحمدي

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