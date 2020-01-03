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ضبط لص الشقق السكنية في الغردقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت قوات الأمن بالبحر الأحمر، من إعادة مبلغ 9 آلاف جنيه لمواطن بعد سرقتها من مسكنه بمدينة الغردقة.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، حال قيامهم بدورية أمنية، في ضبط المدعو "يوسف. ن. ح" مقيم بمحافظة قنا وبحوزته مبلغ مالي 9000 جنيه.

وبسؤاله عن كيفية حصوله عليها وبعد تحقيقات مطولة أقر بسرقته من داخل مسكن المواطن، "بسام. ع. ش. ج" ومقيم ثان الغردقة، وذلك عن طريق استخدام مفتاح مصطنع.

وباستدعاء المجني عليه أقر بسرقة المبلغ المالي من داخل مسكنه واتهمه بالسرقة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 422020 جنح أول الغردقة، وجار العرض على النيابة العامة.
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