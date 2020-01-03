أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.



وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24"، 781 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21"، 683 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18"، 585 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب، 5392 جنيهًا.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.09 للبيع، 15.99 للشراء، وسجل اليورو 17.99 للبيع، و17.87 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 21.04 للبيع، 20.92 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.71 للبيع، و14.61 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.51 للبيع، و16.40 للشراء.



ويتباين سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

