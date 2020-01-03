نرمين ماهر تودع جينيف عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة نرمين ماهر، فيديو جديد لها تغازل جمهورها به عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "ماهر" في هذا الفيديو بمدينة جينيف، مرتدية بنطلون جلد وجاكت من اللون الاسود، وظهرت مصففة شعرها بطريقة جذابة.





وكتبت "ماهر" على هذا الفيديو قائلة: باي، جينيف.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: زي القمر ماشاءالله، جينيف نورت بيكي والله.





وفي سياق اخر قدمت "ماهر" العديد من الأعمال الفنية منها الجولة الاخيرة، امان يا صاحبي، عيال حريفة، هروب مفاجئ، عطل فني، الهاربتان، نص دستة بنات، راجل وست ستات، عرفة البحر، سلسال الدم، احنا الطلبة، البارون، جنون الشهرة.





وشاركت "ماهر" في عدة مسرحيات منها بودي جارد، الباقية في حماتك، ولكم شرم الشيخ.