العثور على رضيع داخل صندوق قمامة بحلوان.. والنيابة تفرغ الكاميرات



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وعثرت على طفل حديث الولادة، وتم إيداعه في دور رعاية الأطفال حديثي الولادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على طفل رضيع، حديث الولادة، داخل صندوق قمامة، بدائرة القسم.