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العثور على رضيع داخل صندوق قمامة بحلوان.. والنيابة تفرغ الكاميرات

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات واقعة إلقاء طفل رضيع حديث الولادة ملقى داخل صندوق قمامة، لضبط مرتكبي الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على طفل رضيع، حديث الولادة، داخل صندوق قمامة، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وعثرت على طفل حديث الولادة، وتم إيداعه في دور رعاية الأطفال حديثي الولادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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