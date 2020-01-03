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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:00 ص
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فاكهة
فاكهة
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 3.5 جنيات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6.5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر 4 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيها للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر التفاح 25 جنيها للكيلو.

وتتباين أسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
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