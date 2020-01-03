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أستاذ بجامعة القاهرة: القيادة السياسية تحقق نجاحات غير مسبوقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:58 ص
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البرنامج
البرنامج
رقية جمال
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قال الدكتور حمدي عبد الحافظ، أستاذ نظم المعلومات الإدارية جامعة القاهرة، إن القيادة السياسية استطاعت رغم التحديات أن تعبر بمصر، وتحقق نجاحات غير مسبوقة على الأصعدة كافة، حيث أعادت الأمن والأمان لبلادنا، وخطت بخطى ثابتة يحدوها الأمل أن تعيد لمصر ريادتها على المستوى الدولي والإقليمي.

وأوضح "عبد الحافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الإصلاح الإداري، وضمه لمجلس الوزراء، يحقق كثيرا من الخدمات للأفراد بشكل يليق بالمواطن المصري، ويحقق العدالة والشفافية والنزاهة التي طال انتظارنا لها، ويعمل على استغلال موارد الدولة بأفضل الطرق، ويحارب الفساد.

وتابع أنه مخطط أن تصبح مصر مركزا إقليميا للتحول الرقمي خلال عام 2020.
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