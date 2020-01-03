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نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على نصيحة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بإراحة الثنائى حسين الشحات وجونيور أجايى من المشاركة أمام نادى مصر فى المواجهة المقبلة لضمان شفاء الثنائى بشكل كامل.

 

 ويعاني ثنائي الأهلي من إجهاد كبير فى العضلتين الخلفية والضامة بسبب المشاركة الأساسية فى تشكيل الفريق، إضافة إلى ضغط المباريات.

 

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب المقاصة بثنائية نظيفة في أخر مبارياته بالدوري المصري.

 

ويتصدر حاليا الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بعدما حصد العلامة الكاملة من 9 مباريات.

 

ويلتقي الأهلي مع إف سي مصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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