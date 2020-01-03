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رسالة إنسانية من زوجة المنتصر بالله إلى صلاح عبدالله وأحمد بدير وآدم

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:37 ص
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المنتصر بالله
المنتصر بالله
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فاجأت زوجة المنتصر بالله السيدة عزيزة كساب، أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم بطلب إنساني؛ لإسعاد زوجها المختفي عن الأنظار منذ سنوات بسبب مرضه.

أصدقاؤه نسوه

ودعت زوجة المنتصر بالله زملائه، الذي "نسوه" على حد وصفها، بذرورة الذهاب إلى صديقهم؛ من أجل رفع معنوياته، والتغلب على مرضه الذي ألم به من سنوات.

لا أحد يزوره

وكشفت عزيزة كساب، زوجة نجم الكوميديا الكبير المنتصر بالله عن مفاجأة، وقالت: "لا أحد يزور زوجي، ونعلم ظروف الجميع، وكل إنسان عنده مشاكله، بس بطالبهم يسألوا عليه".

شويكار ونادية لطفي

وأضافت: "هناك مجموعة من الفنانات يسألون عن المنتصر بالله، ويحدثونه دومًا على الهاتف، مثل النجمة شويكار، نادية لطفي".

المنتصر بالله في حالة جيدة

وطمأنت عزيزة كساب، محبي المنتصر بالله على حالته الصحية، مضيفةً: "حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، وهو سعيد في حياته".

عبر الهاتف

وتابعت: " زملاؤه لا يزورونه أبداً، واكن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجي المنتصر بالله عبر الهاتف ويطمأن عليه من يوم لآخر".

نجم لم يتم تقديره

يذكر أن السيدة عزيزة زوجة الفنان المنتصر بالله عبرت عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.

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