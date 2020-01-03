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الله يحمي لبنان وشعبه.. إليسا تدعم وطنها عبر"تويتر"

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة إليسا تغريدة داعية بها بحفظ شعب لبنان والعراق عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".


وكتبت "اليسا" قائلة: "شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان، الله يحمي لبنان وشعبو ويحمي العراق وشعبو.


وعلق احد المتابعين عليها قائلا: ربنا يحميكي ويحفظك، ويحمي بلدك الغالية والعراق يا اجمل صوت سمعتوا في حياتي.


وعلى صعيد أخر اشتهرت "اليسا" بلقب ملكة الرومانسية ولدت في 27 أكتوبر عام 1972.


وقدمت الفنانة إليسا العديد من الألبومات والاغاني المميزة أبرزها "أجمل إحساس"، "أواخر الشتا"، "شاغلني"، وغيرها من باقية الأغاني المختلفة.


ومثلت الفنانة إليسا في العديد من الإعلانات التليفزيونية منها الساعات، المجوهرات، الهواتف، النظارات الشمسية، العطورات، وبيبسي عام 2003، وظهرت في بعض الإعلانات مع كريستينا أغيليرا النجمة الامريكية.
الله يحمي لبنان وشعبه.. إليسا تدعم وطنها عبر"تويتر"
الله يحمي لبنان وشعبه.. إليسا تدعم وطنها عبر"تويتر"
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