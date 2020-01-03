"بعلم مصر".. ندى بسيوني "كلنا جيشك"

قامت الفنانة ندى بسيوني بمشاركة جمهورها صورة لعلم مصر على هيئة نسر مكتوب عليه تحيا مصر، وذالك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



شاركت " بسيوني " جمهورها الصورة بدافع حبها لوطنها وغيرتهاعليه، وحبها للجيش المصري، لتعبر عن غضبها لما يدور من أحداث ومشاحنات مع الدول الأخرى التي ترغب في وإقامة الفوضى في أراضيها وإشعال الفتنة مع الدول العربية المجاورة.



علقت "ندى" على الصورة قائلة " طب حاول كدا تقرب من ذرة رملة ١٠٠ مليون جندي وقت الجد من تراب مصر، هتلاقي كلنا جيشك يا مصر، دا إحنا مصريين خير أجناد الأرض. يحيا جيش مصر، يحيا شعب مصر، صباح الخير يا مصر.



تفاعل معها جمهورها وأيدوا تعاطفها وحبها لوطنها وأشادوا هم الآخرين بحبهم لمصر وقاموا بالتعليق كالتالي " تحيا مصر، اللهم إنا إستودعناك مصر أرضاً وشعباً وجيشاً.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال" ندى "هى تقديم مسرحيه "حمام الست " التى تدور أحداثها حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري