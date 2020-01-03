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خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خبرا سارا قبل مواجهة فريق خيتافي، غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ19 من الليجا الإسبانية في اللقاء الذي سيقام على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز ".

وأعلن الريال عبر موقعه الرسمي، أن مران الفريق الجماعي أمس الخميس، شهد تواجد لوكاس فاسكيز ومارسيلو وجيمس رودريجيز الذين انتظموا بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار النادي الملكي، إلى أن الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد يواصلان عملية تعافيهم من الإصابة، في حين سيغيب سيرجيو راموس عن مواجهة خيتافي لتراكم البطاقات .

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