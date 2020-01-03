صلاح عبدالله الحياد في الوقت ده خيانة للوطن.. وتحيا مصر رغم أنف الشامتين

عبر صلاح عبدالله، عن رأيه في الاحداث الحالية في مصر، وذلك من خلال نشره تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" مساء أمس، مرتبطة بفيديو وضح من خلاله أستعجابة مما يحدث.



حيث ظهر الفنان في الفيديو وقال:" لما بكتب تحيا مصر، يشتموني يا مصر ليه، هي كلمة تحيا عيب ولا أسمك ولا إيه، ولا كل إناء صحيح لازم ينضح بما فيه، أيوه كل إناء قبيح ينضح بما فيه، هو ينضح وانتي تحيا كل وقت وكل ناحية، واللي يشتم مهما يشتم والله ما رادد عليه".



وكتب الفنان صلاح في التغريدة: "رفم أنف الكارهين الشماتين فرسان المحاميل، تحيا مصر، وكمان كلنا الجيش، وفعلا الحياد في هذا الوقت خيانة للوطن وصباح الخير يامصر وتصبحي على كل الخير".





ويذكر أن صلاح عبدالله ممثل مصرى كوميدى، ولد في حي بولاق أبو العلا، وانتقل وهو في السابعة من عمره إلى حي بولاق الدكرور، كان مهتم بالعمل والنشاط السياسي حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي، عند التحاقه بكلية التجارة جذبته فرقة تمثيل الجامعة وهنا بدأ مشواره الفني والسينمائي.



بدأت انطلاقته من خلال مسلسل "سنبل بعدالمليون"، كان من أشهر أدواره مسلسل "ذئاب الجبل" مع الفنان أحمد عبد العزيز، وأخر ما شارك به أنضمامه لفيلم "الخطة العامية" مع على ربيع وغادة عادل، ويظهر بشخصية كوميدية لكن بشكل مختلف وجديد عكس ما قدمه من قبل.

