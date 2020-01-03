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بـ"مقص".. حلاق يطعن نقاشا ويصيب زوجته بالقليوبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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شرع حلاق في قتل نقاش وزوجته في قرية بطا دائرة مركز بنها إثر مشاجرة بينهما، لقيام أحد العاملين في محل المتهم بالتعدي بالضرب على نجل المجني عليهما، فتوجها لمعاتبة الحلاق فقام بضرب الزوجة وتدخل زوجها  للدفاع عنها فقام بطعنه بمقص الحلاقة وسقط على الأرض غارقا في دمائه وتم نقل المصابين إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، إشارة  من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "ح.  ك.  ا" سن 36 نقاش مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه وإصابة زوجته "ن. ف. م" 28 سنة ربة منزل بجرح قطعي بالرأس.

وتم إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد خالد المحمدي مفتش المباحث وبسؤال الزوجه اتهمت المدعو "س. س. ا" سن 30 حلاق بالتعدي عليها وزوجها بالضرب وإحداث إصابتهما وذلك بسبب قيام أحد العاملين طرف الأخير بالتعدي بالضرب على نجلها المدعو "ر. ح. ك" سن 8 طالب أثناء تواجده بالمحل الخاص بالمتهم، وأثناء  قيامها بمعاتبته قام بالتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها وعقب ذلك وحال قيام زوجها بمناصرتها حدثت بينهما مشاجره قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بآلة حادة "مقص معدني" محدثًا إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمه في الواقعة "مقص معدني"،  وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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