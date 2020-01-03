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عاجل.. إغلاق جزئي لشارع الهرم 3 أيام

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:22 ص
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شارع الهرم
شارع الهرم
إيمان عبد العاطى
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الإغلاق الجزئي لشارع الأهرام "الهرم"، وتقاطعه مع طريق المريوطية، في الاتجاهين لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم الجمعة، وتنتهي الأحد المقبل.

الهيئة قالت إن ذلك بسبب بدء أعمال نقل المرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع، على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الـ5 صباحا، خلال مدة الأعمال، من دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام، بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.
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