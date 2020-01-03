المملكة تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية بدارفور





بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.





وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين وللشعب السوداني باسم شعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب السودان من كل سوء ومكروه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.





كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء مماثلة، أعرب فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين.





هذا ولقي 15 شخصا من بينهم ثلاثة قضاة، مصرعهم في السودان، أمس الخميس، إثر تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "انتينوف 12"، بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم.

وبحسب فرانس برس، فإن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين من جراء الاشتباكات التي اندلعت، في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وإفريقية.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، مساء الخميس، تحطم الطائرة، وأضاف "إننا نجمع المعلومات الآن".

في غضون ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، نقل 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، فقد اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة.



