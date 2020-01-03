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"الأرصاد" تعلن موعد تحسن الطقس.. وأماكن الأمطار اليوم

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:19 ص
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طقس سيء
طقس سيء
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الأمس، وتستمر اليوم وغدًا، ما بين تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 4-5 درجات.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة خلال 48 ساعة.

ونوه بأن نشاط الرياح والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، هي أكثر الظواهر المؤثرة على القاهرة والوجه البحري، ما يزيد من إحساسنا ببرودة الجو أكثر، ويقلل الرؤية على الطرق في بعض الأوقات نتيجة إثارة الرمال والأتربة.

وتابع أننا سنشهد حالة استقرار نسبي ومؤقت في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الأحد المقبل، وتنحصر الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة.
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