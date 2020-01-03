حملات للكشف على متعاطي المخدرات بين قائدي السيارات

نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم، وحدات مرورية وحملات رادار ثابتة ومتحركة، وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات، خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية.



كما نشرت الإدارة، سيارات الإغاثة المرورية، على الطرق، وكثفت من التواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.



ودعت الإدارة، قائدي السيارات، إلى الاتصال بها، للإغاثة المرورية على الطرق السريعة حال تعطل سياراتهم، مناشدة إياهم الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.