Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملات للكشف على متعاطي المخدرات بين قائدي السيارات

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:12 ص
Advertisements
حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم، وحدات مرورية وحملات رادار ثابتة ومتحركة، وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات، خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية.

كما نشرت الإدارة، سيارات الإغاثة المرورية، على الطرق، وكثفت من التواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ودعت الإدارة، قائدي السيارات، إلى الاتصال بها، للإغاثة المرورية على الطرق السريعة حال تعطل سياراتهم، مناشدة إياهم الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة

جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق

منذ نصف ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ 40 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 10 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المرور تكثف حملاتها على الطرق الساحلية للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة (صور)

خطة محكمة وخط ساخن للمرور للإغاثة استعدادا لعيد الأضحى

"المرور": تخصيص سيارات دفع رباعي استعدادا لعيد الأضحى (صور)

مدير المرور يوجه بتكثيف الحملات على الطرق "صور"

مدير المرور يوجه بشن حملات على الطرق السريعة (صور)

حملات مرورية للكشف على المخدرات وضبط الـ"توك توك" أعلى الطرق ( صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

09:54 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status