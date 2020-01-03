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غدًا.. كارول سماحة تحي حفلًا ضخمًا في السعودية
الجمعة 03/يناير/2020 - 10:04 ص
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الفجر الفني
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تحي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي ضخم، مساء غدًا السبت، في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم، وتقدم باقة من أعمالها خلال الحفل أبرزها :خليك بحالك"، و"أنا قلبي ليه حاسس اوي"، و"أقول أنساك"، و"هخونك"، وغيرها من الأغاني.
وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن مفاجآت ساره لجمهورها ومتابعيها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة" تويتر"، حيث قامت بالرد على أحد متابعيها الذي قام بسؤالها هل هناك عمل غنائي جديد لها، لتقوم كارول بالرد عليه قائلة: "في أخبار حلوة و مفاجآت عديدة بالسنة الجديدة... وأكيد في أغنية قريبا جدًا وحفلات بأول السنة، بعلن عنهن باليومين اللي جايين".
وتفاعل معها متابعيها على هذة التغريدة، بكتابة تعليقات كالتالى:"كل شي منك جميل وفخم وب انتظار جديدك، ناطرينك كارووول و الله يوفقك،دخيل هل اخبار ما احلاها ناطرتكك على نار يا عمري".
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