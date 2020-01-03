غدًا.. كارول سماحة تحي حفلًا ضخمًا في السعودية

تحي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي ضخم، مساء غدًا السبت، في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم، وتقدم باقة من أعمالها خلال الحفل أبرزها :خليك بحالك"، و"أنا قلبي ليه حاسس اوي"، و"أقول أنساك"، و"هخونك"، وغيرها من الأغاني.







