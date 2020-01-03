Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. كارول سماحة تحي حفلًا ضخمًا في السعودية

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
تحي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي ضخم، مساء غدًا السبت، في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم، وتقدم باقة من أعمالها  خلال الحفل أبرزها :خليك بحالك"، و"أنا قلبي ليه حاسس اوي"، و"أقول أنساك"، و"هخونك"، وغيرها من الأغاني.




وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن مفاجآت ساره لجمهورها ومتابعيها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة" تويتر"، حيث قامت بالرد على أحد متابعيها الذي قام بسؤالها هل هناك عمل غنائي جديد لها، لتقوم كارول بالرد عليه قائلة: "‏في أخبار حلوة و مفاجآت عديدة بالسنة الجديدة... وأكيد في أغنية قريبا جدًا وحفلات بأول السنة، بعلن عنهن باليومين اللي جايين".


وتفاعل معها متابعيها على هذة التغريدة، بكتابة تعليقات كالتالى:"‏‎كل شي منك جميل وفخم وب انتظار جديدك، ‏‎ناطرينك كارووول و الله يوفقك،‏‎دخيل هل اخبار ما احلاها ناطرتكك على نار يا عمري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارول سماحة السعودية

أخبار تهمك

جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق

منذ نصف ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 10 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 11 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ 40 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 19 ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. كارول سماحة تسافر إلى باريس لهذا السبب

كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا.. 16 ديسمبر المقبل

الليلة.. كارول سماحة تشارك في إحياء حفل مهرجان ضبية الدولي

كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي بالقاهرة

تعرف على مفاجأة كارول سماحة لجمهورها في مهرجان "موازين"

كارول سماحة تحيي حفلا في لبنان الليلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

09:54 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status