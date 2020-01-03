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الطالع الفلكى الجُمعَه 3/1/2020..شَهَامِةْ المَرِّيخ!

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى السّادسة و 45 دقيقة صباحاً ، القمر فى الحَمَلْ.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من  16 ديسمبر - 14 يناير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.

اليوم 25 كهيك قبطى ، 3 كانُون ثَانِ رُومى، 8 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -دى مِسْألة مبدأ ، الإرْشْ اللى أكسبه لازم أتعب فيه ، لكن الخدمة بَعْمِلْهَا ببلاش.(حسين فهمى من فيلم أجمل أيّام حيَاتِى-1974) 

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

**القمر فى الرّبع الثانى
نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.

*(المرّيخ ينتقل للقوس - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)
ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج العقرب ليدخل برج القوس فى الحادية عشرة و 37 دقيقة ظهراً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للجدى فى الواحدة و 33 دقيقة ظهيرة يوم 16 فبراير  ، بتوقيت القاهرة  ، ماذا يعنى هذا ؟

هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة
(الشمس) ----- فى الجدى.(تنتقل للدّلو فى 20 يناير)
عطارد) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 16 يناير))
الزّهرة) ----- فى الدّلو. (تنتقل للحُوت فى 13 يناير))
(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)
المرّيخ) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 16 فبراير))
(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)
(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)

بحلول كوكب النّشاط والحركة المرّيخ فى بُرج الحظ السعيد والثروة والأخلاقيّات الفاضلة فمجهوداتك/المرّيخ لإنهاء مُستندات سفرك/بُرج القوس تكون ناجحة ومُيسّرة ، نَيْل الدرجات العلميّة العليا التى تكسب معها ألقاب الوجاهة الإجتماعيّة كمهندس أو بروفسير ،نجاح مشاريعك التجارية التى تقترن بالأمانة والنّزاهة و السّمعة الطيبة ، كما أن كافة الأنشطة الخيرية التى تنطوى على القِيَم الأخلاقيّة العُليا دون إنتظار لمردود مالى  كرعاية الأيتام والأرامل و ذَوِى الإحتياجات الخاصّة ، إغاثة ملهوف أو حماية الإناث أو قضاء ديون غارم ، كلها أنشطة مُرشّحة للزيادة بحلول المريخ فى القوس ، بمشيئة الله تَعَالى.

 **اليوم 3 يناير يُوافق
ذكرى ميلاد ثلاث نجمات جميلات ، نادية لطفى ، نيللى أرتين ، جورجينا رزق ، فكل عام وهُنّ بألف خير،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كلٍ منهنّ مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيهنّ  بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

الأسماء المساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم بُولا محمّد مُصطفى شفيق..
(الأهرمات الثلاثة)،(نجمة الصباح اللامعة)،(حجر ثمين)(الحب يحتاج للتعبير)، (كريستوفر كولمبوس)،(إستمع إلى قلبك).

*الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نيللى أرتين كالفيان..
(فردوس الحُبّ)،(رُوميو وجولييت)،(الحُب يعالج الجميع)،(عيون كريستالية)، (مُستهلِكَة/آكلة للطاقات)،(الملعقة الفضيّة)،(جبل الوَسْوَسَة/التفاؤل والتشاؤم) ، (إثنان فى واحد).

*الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم جورجينا جُورج رزق..
(نشوة الرّومانسيّة)،(رمز الدّلفين)،(النّظر لها كأنه مُمارسة الحُب)،(مرفوعة إلى عنان السّماء)،(حُوريّة مُنَمّقَة الجسد)،(المَوْجَة ذات اللون الزّهرى)،(قويّة جداً) ، (مايكل جوزيف جاكسون).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: رُبّما قمت بالتبرع لإنهاء ديون غارم أو المساهمة فى زواج عروس  ، فعل الخير ليس له توقيت محدّد فسارع به ما أمكنك.

برج الثور: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم خصوصاً أمام المشتروات الجَوْفَاء الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.
 
برج الجوزاء: توفيرك لوظيفة لمحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً عن إعطائى سمكةً كل يوم.

برج السّرطان: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن ووالده أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين زوجتك إن وُجد.

برج الأسد: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فحتّى النملة لها دورٌ فى هذه الدنيا.

برج العذراء : إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صح.

برج الميزان: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج العقرب: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.

برج القوس: حاول إشغال نفسك بنشاط مُفيد ، مُساعدة مُحتاج أو توفير دواء لمريض، أو الإختلاء بنفسك وحيداً لتنغمس فى أداء العبادات.

برج الجدى: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.

برج الدّلو: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.

برج الحوت: وجوه الآخرين العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع وأسباب وليست من العدم، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ.

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