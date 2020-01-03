تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

لايزال يخطط نادي الزمالك لضم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، للرد على ضم انتقال محمود كهربا لاعب الفريق السابق لغريمعه التقليدي خلال يناير الجاري.





وتواصل مصدر مسئول بالزمالك مع صالح جمعة، لاعب الأهلى، من أجل حسم موقفه بشأن اللعب لنادى الزمالك.





وطلب مسئولو الزمالك من نجم الأهلي، التمسك بالرحيل بصفة نهائية عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، على أن يقوم الفارس الأبيض بضمه نهائياً في الصيف المقبل.





ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي، منذ تولي السويسري رينيه فايلر، قيادة الفريق، وغاب اللاعب عن الفريق محليا وأفريقيا، بواقع 8 مباريات محلية في الدوري، ومباراة في كأس مصر، و4 مباريات أفريقية، لم يظهر في قائمة أي منهم.





وكان "صالح" قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية محليا، إلا أن اللاعب فضل البحث عن عرض خليجي مناسب، للرحيل إليه بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني.



