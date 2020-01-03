إيران تستدعي السفير السويسري في طهران





أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير السويسري ماركس ليتنير، الذي يرعى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في طهران، عقب عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني.





وأفادت القناة التلفزيونية "IRIB"، بأن الخارجية الإيرانية سلمت السفير السويسري مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على اغتيال الولايات المتحدة للواء قاسم سليماني.





هذا وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.





وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.





وقد أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مشددًا على أن رد إيران على اغتياله سوف يكون "ساحقًا"، وفقا لما أفادت به قناة روسيا اليوم.

وفي أول رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، أكد أن الولايات المتحدة تتحمل تبعيات الاغتيال، متوعدًا بـ"انتقام عنيف".



