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صفقات نارية.. الكشف عن مخطط برشلونة لميركاتو 2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة نارية حول أولويات نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي للعام المقبل 2020.

 

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن هناك أولويات داخل برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، على رأسها إيجاد بديل لقلب الدفاع جيرارد بيكيه والتعاقد مع مهاجم أو اثنين من المهاجمين جنبًا إلى جنب مع أنسو فاتي في خط الهجوم الجديد للبلوجرانا.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه حتى الآن صفقة قلب الدفاع ليست ملحة، طالما أن بيكيه لم يقرر الرحيل عن النادي أو اعتزال كرة القدم، ولايزال ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، هدفًا لبرشلونة، بالاضافة لمدافع تشيلسي أندرياس كريستينسن ونيكولا ميلنكوفيتش مدافع فيورنتينا ودييغو كارلوس مدافع إشبيلية.

 

أما لمركز المهاجم الصريح، فيبدو أن الحاجة إلى مهاجم ليست أكثر من مجرد بديل عن لويس سواريز. كما هو معروف الآن، فإن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هو الهدف الرئيسي في الصيف المقبل، سواء استمر سواريز أم لا، حتى مع احتمال عودة نيمار جونيور، أو ضم داني أولمو من دينامو زغرب.

 

ويعد هدف برشلونة الأساسي في الفترة المقبلة هو إحاطة ميسي بأفضل لاعبين محتملين خلال سنواته الأخيرة، ويبدو أن أمثال أنطوان جريزمان ولاوتارو مارتينيز وداني أولمو وأنسو فاتي ونيمار يلبون هذا المطلب، حتى لو كان ذلك يعني استخدام سواريز كبديل.

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