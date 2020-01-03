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تامر محسن: هذة الطريقة الوحيدة للأنضمام للمسلسل الرمضاني القادم تعرف عليها

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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نشر المخرج تامر محسن، على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تحمل تفاصيل التقديم لتجارب الأداء للمسلسل والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

أحتوت الصورة على تفاصيل التقديم، تبعه تعليق عن أولوية التقديم، حيث وضحها في: "الأولوية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية وحاملي التصاريح، آخر ميعاد للتقديم يوم ٩ يناير 2020، هذه هي الطريقة الوحيدة لكاستينج المسلسل، ولا توجد أي طريقة أخرى، وذلك حفاظاً على المهنية وتكافؤ الفرص"


وأستكمل تفاصيل التقديم حيث كتب: "المسلسل الرمضاني قصة وأخراج تامر محسن، إنتاج Media hub، لكل من يرغب في المشاركة بتجارب الأداء للانضمام لأسرة المسلسل، يرجى إرسال: (البيانات الشخصية: الاسم، السن، رقم الموبايل – صور حديثة – شورييل أو مشاهد تمثيلية)، على الإيميل الآتي: [email protected]، وسيتم مراجعة البيانات والاختيار وتحديد موعد للمقابلة حسب حاجة المسلسل والأدوار المتاحة”.

ويذكر أن تامر محسن مخرج سينيمائي، درس الإخراج في المعهد العالي للسينما بعد أن أنهى دراسته للهندسة المعمارية، عمل بعد ذلك لمدة عشر سنوات كمخرج وسيناريست ومونتير ومنتج لعدد كبير من لأفلام الوثائقية، ثم عمل في ابداع الأفكار والإخراج للإعلانات التليفزيونية.

والجدير بالذكر أن أول عمل له مسلسل "بدون ذكر أسماء"، وجاء بعده "تحت السيطرة"، كما اخرج للسينما فيلم "قط وفار"، ومسلسل هذا المساء.
تامر محسن: هذة الطريقة الوحيدة للأنضمام للمسلسل الرمضاني القادم تعرف عليها
تامر محسن: هذة الطريقة الوحيدة للأنضمام للمسلسل الرمضاني القادم تعرف عليها
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