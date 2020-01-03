أحمد رزق يحلق في سماء أسون من أجل بـ"خط اليد"

يحلق النجم أحمد رزق، في سماء مدينة أسوان الأسبوع المقبل لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "بخط الإيد"، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل غدا السبت على شاشة DMC، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.









وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقى حيث يجسد أحمد رزق شخصية "يوسف" الذي يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزي التي تتعرض لحادث غريب وتختفي، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التي تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزي.









وطرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى الدعائي لمسلسل "بخط الإيد" استعدادا لعرضه على قناة DMC ، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه، بجانب بعض المشاهد الرومانسية والكوميدية المعروف بها النجم أحمد رزق .







