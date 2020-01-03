Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: المحافظ لا حول له ولا قوة !!

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:42 ص
Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements

فى الدعوة إلى الأخذ باللامركزية فى محافظات المحروسة أمر حيوى وهام وأصبح اليوم حتمى !!
حيث لا أمل فى تقدم الحياة إقتصادياً وإجتماعياً وخدمياً إلا بإنتهاء مركزية القرار فى القاهرة ولعل من أهم ما يعطل القدرات الإدارية لدى مديرى ومحافظى الأقاليم هو الإعتماد على بيروقراطية الإدارة المركزية وقد كانت التوجهات السياسية هى العمل على توسيع اللامركزية فى الإدارة وأن تنشط المحافظات فى الوثوب على كل المعوقات المركزية ولكن بالخبرة عملياً  لايمكن الوصول إلى اللامركزية دون قراروأعتقد تعديل فى قانون الحكم أو الإدارة المحلية فالمحافظ فى محافظته لا حول له ولا قوة أمام هيئة التنمية الزراعية وأمام هيئة التنمية الصناعية وأمام هيئة الإستثمار وأمام هيئة البريد وعشرات الهيئات الإقتصادية والتى للأسف الشديد يئن معظمها من خسائر إقتصادية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة .
وهنا ينطبق المثل الشعبى " جيبتك يا عبد المعين تعيننى لقيتك محتاج تتعان "!!
فليس من المعقول أن يقف المحافظ أمام مستثمر لا يستطيع إنهاء إجراءته فى محافظته حيث يجب أن يعود لهيئة من الهيئات القاهرية المركزية.

والمشكلة ليست فى نظام المركزية ولكن المشكلة هى أن المركزية يستتبعها نظام بيروقراطى متوارث تقوم عشرات الأيدى بتناول ورقة واحدة لكى "تمهرها" ببصمتها العظيمة حتى تنتقل من مكتب إلى مكتب فى نفس الدور بنفس الإدارة بنفس المبنى على "سركى"البوسطة التى تحتاج على الأقل يوم للإنتقال ويوم "لمهرها" ببصمة الموظف المسئول "وموت يا حمار " !!
شيىء غير مصدق حينما نسمع هذا الكلام من أول مسئول فى المحافظة وهو المحافظ ولا حول له ولا قوة إلا بالإتصال بالوزير المسئول الذى بدوره يسعى لجلب الورق لمكتبه لكى ينهيه فى إدارته ثم وهكذا ودواليك نظام إدارى عف عليه الزمن فى حين أن اللامركزية تسمح بإتخاذ القرار على أسس علمية وتبادل معرفة ونقل معلومات بسرعة فائقة بتقدم الوسائل التكنولوجية من "نت وفاكس وخلافه !! " وهذا ما لايمكن أن نحققه إلا إذا كان هناك إحساس عام بالمسئولية التضامنية بين مسئولى الإدارة فى المحافظات ونظائرهم فى القاهرة مثلاً!!

ولعل اجمل ما سمعت فى هذا الاتجاة فى زمن الرئيس "مبارك" هو أن هناك كوبرى هام تحت الانشاء فى محافظة المنيا خصصت الادارة المركزية لهذا الكوبرى عشرة ملايين جنيها من اصل مائة وخمسون مليون جنيه واسند اعمال الكوبرى الى احدى الشركات العامة وتوقف العمل وحينما طلب المحافظ بقية المبلغ المرصود للكوبرى إذا به يصطدم بوزير التنمية الاقتصادية حيث وجد من وجهة نظره بأن يخصص عشرة ملايين جنيهاً سنوياً للكوبرى وهذا يعنى أن ينتهى الكوبرى خلال أربعة عشر عام "كل سنة وانتم طيبون"  كم سيصبح ثمن هذا الكوبرى بعد عامين وليس أربعة عشر عام لم أصدق هذا وحينما سألت ما علاقة وزير التنمية الاقتصادية بالكوبرى  كانت الاجابة ( التخطيط سابقاً ) بأن الجدوى هى السبب  أية جدوى  وأية مبررات وأية عناصر لا يمكن ان نؤدى بصاحب القرار فى المحافظة ان يتوقف لكى يتعجب ثم يتثائب ثم ينام وهذا طبيعى امام موقف مثل ما تم ذكره شيىء يدعوا للإحباط 
وهذا ما تفاداه الرئيس " السيسى" حينما أخذ قراره ومبادرته بأن تتولى الدولة إنهاء كل ما يرتبط بالبنية التحتية تحت رقابة مشددة من الأجهزة المختصة ، وهذا ما تم حينما إستطعنا الحصول على أكثر من 7000 كيلو متر طولى طرق وأكثر من أربعين كوبرى ومعبر وأنفاق ومحطات كهرباء ومراكز للخدمات للإستثمار ومزارع سمكية وغيرها من عناصر بناء الدولة الحديثة.
Advertisements

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بطلها فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ 39 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مخطط الزمالك لخطف نجم الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

09:54 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status