لركاب وجه قبلي وبحري.. اعرف موعد وصول قطارك





وفيما يلي معدل التأخيرات:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-



- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة



- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة



ثالثًا: خط بنها بورسعيد





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات، وأهابت بالمسافرين، اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

أعلنت هيئة السكة الحديد، معدل التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لأعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، لجمهور الركاب.