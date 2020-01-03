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ريال مدريد يثير رعب جوارديولا قبل موقعة دوري الأبطال

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 حالة من الرعب تضرب صفوف مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الإسباني بيب جوارديولا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن أجهزة الإنذار تدق في مانشستر سيتي بسبب صدام دوري الأبطال ضد ريال مدريد، حيث يعتقدون في ملعب الاتحاد أنه من الممكن أن ينتهي موسم الفريق مبكرًا في حال تم إقصائه على يد الميرينجي.

 

وتدرك إدارة مانشستر سيتي أن الفريق يمر بفترة صعبة للغاية هذا الموسم مع جوارديولا، وقد يصبح هذا الموسم كارثي بالفعل إذا نجح الريال في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

 

ويحتل السيتي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بعيدا عن ليفربول المتصدر.


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