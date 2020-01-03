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انتظام حركة سير السيارات بمحاور وكباري القاهرة والجيزة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:04 ص
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سيولة مرورية
سيولة مرورية
داليا عادل
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شهدت الطرق والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين؛ لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.
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