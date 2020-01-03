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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-1-2020
الجمعة 03/يناير/2020 - 08:51 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم
تباينت أسعار الخضروات في الاسواق اليوم الجمعة في سوق العبور، ليرتفع سعر الطماطم والفلفل، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها متوسط أسعار الخضروات بالأسواق:
أسعار الخضروات اليوم الجمعة:
سعر كيلو الطماطم ما 5جنيه .
تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 جنيه و 7 جنيهات .
تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 جنيه و6 جنيهات .
تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات .
تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 إلي 7 جنيهات .
تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلي 3.5 جنيه .
تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلي6 جنيهات .
تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلي 4.5 جنيه.
تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 4 إلي 6 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.
تراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 4 إلي 7 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة:
تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 1.5 جنيه إلي 3 جنيهات .
تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات .
تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 2 جنيه إلي 4 جنيهات .
تراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 1.5 جنيه إلي 4 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 5 إلي 7 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الرمان ما بين 4 إلي 9 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 7 جنيهات إلي11 جنيها.
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