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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:51 ص
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أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم 

تباينت أسعار الخضروات في الاسواق اليوم الجمعة  في سوق العبور، ليرتفع سعر الطماطم والفلفل، وتقدم  بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها متوسط أسعار الخضروات بالأسواق:



أسعار الخضروات اليوم الجمعة:

 سعر كيلو الطماطم ما 5جنيه .

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 جنيه و 7 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 جنيه و6 جنيهات .

تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات .

تراوح سعر كيلو  الفاصوليا بين 4 إلي 7 جنيهات .

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلي 3.5 جنيه .

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلي6 جنيهات .

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلي 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو  الملوخية ما بين 4 إلي 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 4 إلي 7 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم الجمعة:

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 1.5 جنيه إلي 3 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 2 جنيه إلي 4 جنيهات .

تراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 1.5 جنيه إلي 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 5 إلي 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان ما بين 4 إلي 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 7 جنيهات إلي11 جنيها.
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