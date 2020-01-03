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الأهلي يحدد شرط رحيل أزارو في يناير

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد جهاز الكرة فى النادى الأهلى، شرطا لرحيل المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول فى النادى، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووضع الأهلى 3 ملايين و500 ألف دولار شرطًا للموافقة على بيع أزارو فى الفترة المقبلة، ويوجد ترقب شديد لوصول عروض لضم اللاعب.

واستقرت لجنة التخطيط فى القلعة الحمراء على الاتفاق مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لـ الأهلى، على رحيل أزارو عن صفوف الفريق، حال وصول عرض مناسب ماديا فى ظل تراجع مستواه الفنى.

ويتصدر الأهلي حاليا جدول بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بعدما حصد العلامة الكاملة من 9 مباريات.
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