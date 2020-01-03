ليفربول يعلن غياب نجم الفريق عن ديربي الميرسيسايد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غياب لاعب الفريق الغيني نابي كيتا عن مباراة الريدز المقبلة ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد القادم، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم.

وكان كيتا ضمن التشكيل الأساسي الذي اختاره كلوب لخوض مباراة الليلة، إلا أنه أصيب قبل بداية اللقاء، ليحل جيمس ميلنر محله في وسط ملعب الريدز.

ومن جهته، صرح كلوب أنه سينتظر تقييم الطاقم الطبي لحالته بعد إجراء بعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: "لا نعلم حجم الإصابة في الوقت الحالي، لقد اشتكى من ألم في فخذه، وبكل تأكيد لن يلحق بمباراة إيفرتون‘‘.

وأضاف: "الآن، سيكون لدينا 12 لاعبًا فقط من الفريق الأول لخوض مباراة الأحد، بالإضافة للاعبينا الشباب، هذا ليس وضعًا مثاليًا بالتأكيد، ولكن هذا هو واقع الأمر".